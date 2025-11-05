Съотборник разкри, че Погачар почти се е отказал от Тура

Съотборникът на Тадей Погачар в UAE Emirates Тим Веленс разкри, че Погачар е бил на косъм да се откаже от Обиколката на Франция през 2025 г., която в крайна сметка спечели за четвърти път в кариерата си, както и за втори пореден.

В интервю за L'Équipe Веленс разказа, че проблемите за словенския колоездач са започнали на 17-ия етап на Тура, пет дни преди финала в Париж.

„Мисля, че той вече е говорил за това, така че можем да разкажем сега. На етапа във Валанс ми каза: 'Тим, имаме проблем, коляното ме боли ужасно'. Болката беше толкова силна, че трябваше да отиде до колата на лекаря, за да го прегледат“, започна той. „Откриха му възпаление или нещо подобно, и никой не знаеше! Бях убеден, че новината ще се разпространи. Той страдаше доста и имахме съмнения относно способността му да стигне до края. Дори обмисляхме да се откаже. В автобуса виждахме, че тялото му не е добре, беше много подуто, беше напълнял“, продължи той.

За Веленс беше нормално Погачар да не може да атакува, за да натрупа повече време пред Йонас Вингегор, основният му съперник в борбата за генералното класиране.

„Беше облекчение, че не се предаде в планината. Всички се чудеха защо не атакува, но всъщност беше разбираемо. След това се притеснихме за него физически, но психически бях изненадан да прочета, че той е нетърпелив да се прибере у дома. Защото, между нас, си прекарвахме страхотно.“

След поредния път, в който Погачар доминира в международния колоездене, Поги, както е известен, е обект на критики. Веленс признава, че ако не беше съотборник на словенеца, и той вече щеше да му е писнало.

„Ако не бях в неговия отбор, може би и на мен вече щеше да ми е писнало... Но аз живея с него и виждам цялата му работа. За мен той е най-професионалният в отбора, наравно с Хуан Аюсо. Например, един ден току-що се бяхме върнали от Абу Даби. Всички бяха уморени, но той веднага отиде да направи тренировка в жегата“, разказа той. „Повече от критиките, това, което се забелязва, е подкрепата на феновете му: той се превърна в истинска звезда. Ако трябва да спре за почивка по време на тренировка, трябва да се скрие, защото веднага щом спре, хората се приближават, за да си направят снимки. Трудно е да се осъзнае, но той живее с този натиск двадесет и четири часа в денонощието“, продължи той.

Погачар, между другото, вече е говорил няколко пъти за края на кариерата си, но Тим Веленс вярва, че 27-годишният колоездач ще продължи да се състезава още няколко години.

„Понякога забелязвам, че му е писнало, но на нивото, на което е, това може да се случи много по-често и по-бързо. Той е много търпелив. Всъщност вярвам, че Тадей ще продължи да се състезава дълго време, защото наистина обича това, което прави.“

Относно интеграцията в отбора на UAE Emirates, Веленс изтъкна двама от четиримата португалци, които са част от него: близнаците Руи и Иво Оливейра – другите двама са Жоао Алмейда и Антонио Моргадо.

„Има по-общителни колоездачи от мен, които се справят много добре. Спомням си най-симпатичните, когато пристигнах, и за тях не винаги се говори: братята Оливейра [Иво и Руи]. Може да не печелят десет състезания годишно, но са от съществено значение за сплотеността на отбора“, обясни той.

Снимки: Imago