Български успехи на Евро’25 по BJJ без кимоно

Състезатели от български клубове спечелиха 17 медала от Отвореното европейско първенство без кимоно (no gi) на Международната федерация по бразилско жиу-жицу (IBJJF), което се проведе между 29.10 и 02.11 в Рим.

В дивизията за мъже/сини колани бронзови медали спечелиха Михаил Волков (Ипон Благоевград) в категория петел и Самуел Христов (Туистед Джу-Джицу) в лека категория. При кафявите колани Кристиян Кръстев (Джи Еф Тийм) също се окичи с бронз след битки в супер-тежка категория.

При мъжете над 30 години отличия от Джи Еф Тийм спечелиха още Антони Тодоров (91.5 кг. Мастер 4 кафяв колан, злато и абсолютна категория злато), Силвио Бутеско (91.5 кг. Мастър 2 кафяв колан, бронзов медал) Георги Янчев (85.5 кг. Мастър 4 кафяв колан, златен медал), Петко Янев (97,5 кг. Мастър 4 кафяв колан, бронзов медал), Костантин Атанасов -(79.5 кг Мастър 5 черни колани, бронзов медал), Пламен Петров (91.5 кг мастър 5 черни колани и отворена категория, два златни медала). При юношите бронз си заслужи Николай Милев (56.5 кг. син колан, бронзов медал).

Състезателите на Туистед Джу-Джицу Кръстьо Кръстев и Антоан Добрев също се пребориха за бронз при мъжете в дивизиите за Мастър 2 и Мастър 3.

При дамите Биляна Николаева от Опен Мат спечели златото в дивизията Мастър 2, сини колани, категория перо. При жените с черни колани в същата възрастова група Виолета Ангелова се пребори. два златни медала - отворена категория и супер-тежка.