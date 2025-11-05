Популярни
  3. Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

  • 5 ное 2025 | 13:21
  • 142
  • 0
Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

Емил Незиров се завръща към професионалния ММА. Многократният шампион на България по самбо и бойно самбо ще влезе в първия си ММА двубой от три години насам на 29-и ноември. Възпитаникът на Владислав Кънчев ще се изправи срещу представителя на “ММА Варна” Светослав Иванов, който пък ще дебютира в професионалния ММА. Варненецът е двукратен медалист от световно първенство по ММА за младежи, шампион на България и носител на приза „Най-добър състезател под 18 години“. 

Възпитаникът на Владислав Кънчев ще се изправи срещу представителя на “ММА Варна” Светослав Иванов, който пък ще дебютира в професионалния ММА. Варненецът е двукратен медалист от световно първенство по ММА за младежи, шампион на България и носител на приза „Най-добър състезател под 18 години“. 

Срещата е планирана за три рунда по пет минути в категория до 66 килограма и ще бъде част от бойната галавечер MAX FIGHT 63, която ще се проведе на 29-и ноември в зала "Левски София".

