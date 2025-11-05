Популярни
Слуховете се потвърдиха: Никола Цолов и Крисия са гаджета

  • 5 ное 2025 | 12:47
  • 4504
  • 2
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов потвърди с пост в Инстаграм, че е заедно с певицата Крисия Тодорова.

След седмици слухове и спекулации, младите звезди споделиха общи снимки, с които показаха, че между тях има нещо повече от приятелство.

Двамата загатнаха, че са двойка преди седмица, когато се появиха в общо стори от Испания. Кадърът, направен в Алсира, близо до Валенсия, където младият ас живее и тренира, показва отраженията на двамата във фитнес зала.

Снимката предизвика вълна от коментари и догадки дали това е новата звездна двойка.

Впоследствие Никола и Крисия отпразнуваха заедно Хелоуин, облечени като Батман и Жената котка.

Това ли е новата светска двойка на България?
Подозренията се потвърдиха, когато пилотът сподели няколко общи снимки с певицата. На една от тях Крисия нежно се е облегнала на рамото му, на друга – двамата се държат за ръце, а на трета са заедно във фитнеса.

Крисия Тодорова стана любимка на българската публика с участието си в „Шоуто на Слави" и представянето на България на Детската Евровизия през 2014 г., където заедно с братята Хасан и Ибрахим Игнатови стигна до второто място.

