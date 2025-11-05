Тъжна вест: Почина зам.-министърът на спорта доц. Стоян Андонов

Заместник-министърът на спорта доц. Стоян Андонов внезапно почина на 65 години. Това съобщават от Българската федерация по плувни спортове. Неговият принос е от голямо значение за развитието на българското плуване и водното спасяване.

Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове" на Национална спортна академия “Васил Левски". Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой.

В различни периоди е председател на Националната комисия по водно спасяване, член на НС на БЧК, член на УС на Българска федерация плувни спортове, председател на клуб „Водни спортове" – НСА и член на комисията по обучение към Международната федерация по водно спасяване – Европа. Като старши треньор на мъжкия национален отбор по водно спасяване (1987–1991) извежда България до европейска титла през 1988 г.

От 2018 до 2021 г. доц. Андонов е заместник-министър на младежта и спорта, а през април 2024 г. е назначен повторно на същата позиция. Неговите научни интереси и публикации са свързани с развитието на плуването и водното спасяване – области, в които той бе не само признат експерт, но и вдъхновител за поколения спортисти, треньори и преподаватели.

Поклонението пред доц. Стоян Андонов ще се състои на 7 ноември от 13:00 часа в столичния храм „Света София“.

Екипът на Sportal.bg изказва своите най-искрени съболезнования на роднините и близките на Стоян Андонов. Поклон пред паметта му!