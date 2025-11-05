Популярни
Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
  3. Новак Джокович едва сдържа сълзите си в Атина

Новак Джокович едва сдържа сълзите си в Атина

  5 ное 2025 | 09:28
Новак Джокович едва сдържа сълзите си в Атина

Новак Джокович едва сдържа сълзите си след победата във втория кръг на турнира по тенис в Атина, след като организаторите пуснаха видеоклип в памет на бившия му треньор Никола Пилич, който почина през септември на 86-годишна възраст.

Хърватинът беше финалист на Откритото първенство на Франция през 1973-а, а след като започна треньорската си кариера, беше капитан на тима на Германия, с който спечели три титли в турнира за Купа "Дейвис" между 1988 и 1993 година.

Джокович, който се присъедини към академията на Пилич в Германия, когато беше на 12 години, беше видимо развълнуван по време на видеото, което беше пуснато, след като 24-кратният шампион от Големия шлем победи Алехандро Табило със 7:6(3), 6:1.

"Това беше емоционален момент", каза 38-годишният тенисист пред уебсайта на АТП.

"Като се има предвид какво означаваше той за мен и моето семейство - в личен план, а също и в професионален план. Той беше моят баща в тениса, както обичам да го наричам, някой, който изигра фундаментална, неразделна роля в моето развитие като тенисист и като личност. Беше наистина тъжна новина, когато чух, че е починал", добави сърбинът.

Джокович, който е спечелил 100 титли от АТП в кариерата си, каза, че ще запази наследството на Пилич живо.

"Докато играя тенис и докато съм жив, ще почитам името му. Това беше един от моментите, в които да отдам почит и съм сигурен, че в бъдеще хората ще научат как той е повлиял на света на тениса и на света на спорта. Той го заслужава. Той беше специален човек!", каза още сърбинът, цитиран от агенция Ройтерс.

