  5 ное 2025 | 08:30
Три българчета са на 1/2-финал на турнир в академията на Рафа Надал

Александър Гендов при момчетата до 12 г., Мария Малкова при момичетата до 10 г. и Никол Бюлбюлева при момичетата до 12 г. се класираха за полуфиналите на сингъл на международните финали от веригата „Kinder+" в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания.

Красимир Мартинов е полуфиналист на двойки при момчетата до 10 г.

Красимир Ангарски и Красимир Мартинов при момчетата до 10 г., Максим Табаков при момчетата до 12 г. и Татиана Чушева при момичетата до 12 г. пък продължават в утешителните турнири.

За девети пореден път България участва във веригата „Kinder+". В календара на БФТ за 2025 година, се проведоха 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. Първите двама от Мастърс турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 г. пък се класираха за международните финали.

Участието на български тенисисти на турнира "Киндер + спорт" е осигурено от Българска федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата "Тенисът - Спорт за всички".

Ето българските представители на турнира:

Момчетата до 10 г.: Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) и Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София).

Момичетата до 10 г.: Мария Милкова (ТК "Велто", гр.Варна) и Петрея Гугуманова (ТК "Малееви", гр.София).

Момчета до 12 г.: Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Момичетата до 12 г.: Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Треньори на българчета на турнира са Серафим Грозев и Марсел Радев.

„Киндер+ Спорт" e международен социален проект на Ferrero Group, който има за цел да даде възможност на максимален брой деца от цял свят да усетят радостта от движението.

