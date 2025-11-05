Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: ЛУДОГОРЕЦ ЗАМИНАВА ЗА БУДАПЕЩА ЗА РЕВАНША С ФЕРЕНЦВАРОШ
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Георги Шишков спечели бронз на Световното по джудо за ветерани

Георги Шишков спечели бронз на Световното по джудо за ветерани

  • 5 ное 2025 | 07:41
  • 650
  • 0
Георги Шишков спечели бронз на Световното по джудо за ветерани

Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, което се провежда във френската столица Париж. 48-годишният българин постигна четири победи в категория до 81 килограма, а в спор за отличието се наложи над Жоел Кохер (Швейцария) с "ипон" за 15 секунди.

В категорията участваха 87 състезатели. На шампионата на планетата през 2023 година Шишков беше пети.

Георги Шишков стигна до репешажите на Световното в Лас Вегас
Георги Шишков стигна до репешажите на Световното в Лас Вегас

При 90-килограмовите Денислав Златанов, 39-годишен, остана на крачка от подиума - пети, след като отстъпи в малкия финал пред Никола Мадинер (Франция). Преди това той записа три поредни победи, съобщават от БФ Джудо.

На първенството в Париж участват 2366 спортисти от 66 държави.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Националният отбор по бокс за мъже до 23 години замина на лагер в Гърция

Националният отбор по бокс за мъже до 23 години замина на лагер в Гърция

  • 4 ное 2025 | 22:40
  • 1019
  • 1
Куп медали за наш клуб на Европейското по бразилско джу джицу в Рим

Куп медали за наш клуб на Европейското по бразилско джу джицу в Рим

  • 4 ное 2025 | 15:29
  • 1131
  • 0
Мартин Копривленски срещу шампион на Испания на MAX FIGHT 63

Мартин Копривленски срещу шампион на Испания на MAX FIGHT 63

  • 3 ное 2025 | 19:55
  • 1852
  • 0
Махачев: В лека категория се биех на 60-70 процента от възможностите си

Махачев: В лека категория се биех на 60-70 процента от възможностите си

  • 3 ное 2025 | 19:03
  • 1335
  • 0
Кикбокс клуб сигнализира за съмнителни заплати в БККМТ

Кикбокс клуб сигнализира за съмнителни заплати в БККМТ

  • 3 ное 2025 | 17:44
  • 1035
  • 2
Николай Дишков ще търси четвърта победа през 2025

Николай Дишков ще търси четвърта победа през 2025

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 935
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец заминава за Будапеща

Лудогорец заминава за Будапеща

  • 5 ное 2025 | 08:40
  • 1410
  • 6
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 4331
  • 1
Днес се тегли жребият за осминафиналите за Купата на България

Днес се тегли жребият за осминафиналите за Купата на България

  • 5 ное 2025 | 08:50
  • 1951
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 517578
  • 29
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 50562
  • 358
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 39919
  • 12