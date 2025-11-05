Георги Шишков спечели бронз на Световното по джудо за ветерани

Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, което се провежда във френската столица Париж. 48-годишният българин постигна четири победи в категория до 81 килограма, а в спор за отличието се наложи над Жоел Кохер (Швейцария) с "ипон" за 15 секунди.

В категорията участваха 87 състезатели. На шампионата на планетата през 2023 година Шишков беше пети.

Георги Шишков стигна до репешажите на Световното в Лас Вегас

При 90-килограмовите Денислав Златанов, 39-годишен, остана на крачка от подиума - пети, след като отстъпи в малкия финал пред Никола Мадинер (Франция). Преди това той записа три поредни победи, съобщават от БФ Джудо.

На първенството в Париж участват 2366 спортисти от 66 държави.