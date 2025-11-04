Ахметджан Ершимшек: Ще се опитаме да покажем най-доброто и да вземем предимство

Старши треньорът на женския волейболен първенец Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на водения от него тим преди първия мач на отбора в тазгодишното издание на Шампионската лига. Наставникът даде своето мнение пред клубната медия преди сблъсъка с хърватския първенец Динамо (Загреб) в първа среща от решителния кръг за влизане в групите на турнира.

„От началото на сезона направихме наистина добра подготовка. Досега се представихме на много добро ниво в мачовете от първенството, така че отборът е готов. В такива срещи не се нуждаеш от допълнителна мотивация. Тимът ни вече е фокусиран върху двубоите в европейските клубни турнири. Трябва да атакуваме заедно, да се защитаваме заедно и да се борим за всяка топка заедно. Динамо е шампион на Хърватия, така че със сигурност ако загубим концентрация и за миг, можем да бъдем наказани. Най-важното за нас е нашата концентрация“, заяви наставникът на Марица преди срещата.

„Отборът е достатъчно добре мотивиран, защото сме наясно, че ако преодолеем Загреб, ще играем в груповата фаза на Шампионската лига. Това е достатъчно голям стимул за всички ни. Знаем как да играем такъв тип мачове и сме наясно какво трябва да направим. Участието в европейските клубни турнири винаги ни дава допълнителна мотивация. Атмосферата в отбора е прекрасна. Готови сме. Трябва да продължим това, което направихме до момента в мачовете от първенството. Ще се опитаме да покажем най-доброто от себе си на полето и да вземем предимство преди реванша в България“, допълни Ершимшек.

Мачът между Динамо (Загреб) и Марица е утре от 21:00 часа българско време в зала "Сутинска врела".