  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Християн Димитров MVP с 16 точки, Самуил Вълчинов с 11 точки за победа №2 на Равена

  • 4 ное 2025 | 17:24
  • 489
  • 0
Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар Равена отбелязаха втори успех във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим надделя над Прима Ла Кашина Таранто с 3:0 (25:15, 25:20, 25:18) в двубой от трети кръг.

Християн Димитров, който навърши 26 години, се отчете с 16 точки (2 аса, 3 блока, 58% ефективност в атака - +11). Той бе най-резултатен и бе отличен за MVP.

Самуил Вълчинов добави 11 точки (1 блок, 42% ефективност в атака, 18% перфектно и 46% позитивно посрещане - +4).

Италианският национал с български корени Мануел Златанов се отчете с 13 точки (2 блока). За Таранто Олег Антонов завърши с 12 точки (1 блокада), с 10 точки приключи Никола Чанчота.

Равена е на 5-а позиция с 6 точки (2 победи, 1 загуба), Таранто е на 12-а позиция с 3 точки (1 победа, 2 загуби).

В следващия кръг Равена среща Виртус Аверса, на 9 ноември (неделя) от 19:00 часа. Таранто излиза срещу Тинет Прата ди Порденоне в 17:00 часа.

