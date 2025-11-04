Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денис Карягин и Руси Желев със силни изяви, Мачерата отстъпи на лидера в А2

Денис Карягин и Руси Желев със силни изяви, Мачерата отстъпи на лидера в А2

  • 4 ное 2025 | 17:04
  • 220
  • 0

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха първа загуба в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед.

Воденият от Романо Джанини отбор отстъпи на лидера Абба Пинето с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в третия двубой от първенството.

Денис Карягин се отчете с 15 точки (3 аса, 60% ефективност в атака, 30% перфектно и 55% позитивно посрещане - +4) и бе най-резултатен.

Руси Желев завърши с 10 точки (1 блок, 43% ефективност в атака, 21% перфектно и 43% позитивно посрещане - 34).

Толкова реализира и Марко Новело (1 блок). За Пиенето Матеуш Краучук (3 аса, 1 блок) и Паоло ди Силвестри (1 ас, 1 блок) записаха по 13 точки .

Мачерата е на 6-ата позиция във временното класиране с 4 точки (2 победи, 1 загуба). Пинето е с 9 точки в актива си и 3 победи.

В следващия кръг Мачерата среща Ромео Соренто и Преслав Петков, на 9 ноември (неделя). Пинето среща Група Конзоли Сферк Бреша на 10 ноември (понеделник).

