Коварно гостуване за Челси

Карабах и Челси ще се изправят един срещу друг в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига на стадион "Тофик Бахрамов" в Баку. Двубоят, който започва в 19:45 часа, ще бъде ръководен от австрийския рефер Себастиан Гишамер.



Този мач е от изключително значение и за двата отбора, които имат по 6 точки след първите три кръга и евентуален успех днес ще увеличи шансовете им да финишират в топ 8 и да се класират директно за осминафиналите на турнира.

Карабах е в добра серия в местното първенство, като записа две победи и едно равенство в последните си три срещи. Азербайджанският шампион победи Имишли с 2:0, завърши наравно с Кешла 0:0 и преди това надигра Туран (Товуз) като гост с 2:1. В Шампионската лига обаче тимът претърпя загуба от Атлетик Билбао с 1:3.



Челси, от своя страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи в последните си пет мача. "Сините" победиха Тотнъм като гост с 1:0, надделяха над Уулвърхамптън с 4:3 в "Карабао Къп", разгромиха Аякс с 5:1 в Шампионската лига и победиха Нотингам Форест с 3:0. Единствената загуба на тима дойде от Съндърланд с 1:2 в Премиър лийг.

В момента и двата отбора заемат позиции в средата на таблицата в Шампионската лига, като Карабах е на 13-то място, а Челси на 11-то. И двата тима са с по 6 точки след изиграни 3 мача. Азерите имат голова разлика от 6 вкарани и 5 получени гола, докато лондончани са отбелязали 7 и са допуснали 4 попадения.



Този двубой е изключително важен за съперниците, тъй като победа би ги изстреляла в горната половина на класирането и би подобрила значително шансовете им за класиране в елиминационната фаза на турнира. Предвид равния брой точки, директният сблъсък може да се окаже решаващ при евентуално равенство в края на груповата фаза.

Карабах има само един играч под въпрос за мача - нападателят Муса Гурбанли, който може да пропусне срещата. Тимът ще разчита на опитния Абдела Зубир в средата на терена и на младия колумбийски нападател Камило Дуран, който се очаква да води атаката на домакините.



Челси е с множество отсъстващи играчи, като пет футболисти са контузени, включително ключови фигури като Коул Палмър и Педро Нето. Освен това, треньорът Енцо Мареска няма да може да разчита на Михайло Мудрик, Рахийм Стърлинг и Аксел Дисаси. Лондончани ще заложат на млад състав, воден от бразилския талант Естевао, който е само на 17 години.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше през ноември 2017 година в груповата фаза на Шампионската лига. Тогава Челси победи Карабах с категоричното 4:0 в Баку.



В първата среща между двата тима през същия сезон, лондончани разгромиха азербайджанския шампион с 6:0 на "Стамфорд Бридж".