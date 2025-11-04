Бекъм официално вече е с рицарско звание

Бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм беше официално посветен в рицарство за заслугите си към футбола и британското общество, като това стана днес на церемония в замъка Уиндзор. 50-годишният бивш футболист беше включено в почетния списък на крал Чарлз III по-рано тази година - през юни, като получи рицарското си звание лично от монарха.

Бекъм бе удостоен с титлата "Сър" за приноса си към спорта и благотворителната си дейност. Бившата звезда на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Милан бе щастлив и коментира така: "Не бих могъл да бъда по-горд.Хората знаят колко съм патриотично настроен – обичам страната си. Винаги съм казвал колко важна е монархията за моето семейство. Имам късмета да пътувам по света и всички искат да говорят с мен за нашата монархия. Това ме кара да се гордея".

На церемонията в замъка Уиндзор Бекъм беше придружен от съпругата си Виктория и родителите си Сандра и Дейвид.

"Крал Чарлз беше доста впечатлен от костюма ми“, сподели още Бекъм. "Той е най-елегантно облеченият мъж, когото познавам, така че е вдъхновил доста от визиите ми през годините и определено вдъхнови и тази. Това е нещо, което съпругата ми направи за мен. Разгледах негови стари снимки от младостта му с официални костюми и си казах: „Добре, това искам да нося“ – така че го дадох на жена ми и тя го направи", каза още Бекъм.

Футболната звезда от североизточен Лондон дебютира в английската Висша лига за Манчестър Юнайтед през 1995 г. и беше част от отбора, извоювал драматична победа на финала на Шампионската лига през 1999 г. срещу Байерн Мюнхен с 2:1 с два късни гола. Бекъм реализира 85 попадения за "червените дяволи“, а сред успехите му са още 6 титли от Премиършип и два трофея от ФА Къп. След периода в манчестърския гранд той играе в Реал Мадрид, Милан, Лос Анджелис Галакси и Пари Сен Жермен, преди оттеглянето си от футбола през 2013 година.

Knighted by King Charles III at Buckingham Palace 🏅



Introducing, *Sir David Beckham* 👏 — Manchester United (@ManUtd) November 4, 2025

Бекъм има 115 мача за страната си и е капитан на "трите лъва“ в продължение на шест години между 2000 и 2006 г. Бившият полузащитник участва на три световни първенства за Англия, както и на две европейски.

В момента 50-годишният англичанин е съсобственик и президент на отбора от футболната лига на САЩ (МЛС) Интер Маями, в който играе аржентинската суперзвезда Лионел Меси.

Sir David Beckham has received a knighthood at Windsor Castle 👑 pic.twitter.com/VPqpZVinNF — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2025

Редом с футболната си кариера, Бекъм подкрепя редица благотворителни каузи, което включва работата му като посланик на добра воля към организацията за хуманитарна помощ УНИЦЕФ от 2005 г. Миналата година англичанинът беше избран за посланик на Фондацията на краля, провеждаща благотворителна дейност в сферата на образованието в Обединеното кралство.

Следвай ни:

Снимки: Imago