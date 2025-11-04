Популярни
  • 4 ное 2025 | 14:55
Георги Петров за младите национали и "вълнението на всички нива" заради Мони Николов в Русия

Новият помощник-треньор на националния отбор по волейбол за мъже до 22 години Георги Петров даде пространно интервю, в което очерта своите виждания за бъдещето на националния отбор и други интересни теми:

“Прием поканата без колебание, воден съм от желанието да предам моя опит на младите състезатели. Днешният волейбол е „съвременен“ и динамичен спорт, в който новите поколения носят различно мислене и подход към играта”, заяви Георги Петров в предаването "Зона волей" на MAX Sport

Петров и Пеев се познават отдавна и често обменят идеи, включително за състезатели и логистични решения. Двамата коментират и изявите на Василий Молотков, който игра миналия сезон в Монтана а сега играе във Франция, както и перспективите на други млади български волейболисти.

Отборът ще участва на Европейското първенство в Португалия (29 юни – 4 юли). В селекцията ще попаднат играчи, родени между 2005 и 2008 г. Сред ключовите имена е Жасмин Величков, който впечатлява с изявите си в Италия. Петров отбеляза:

“Ако Жасмин Величков продължи развитието си и се утвърди в клуба си Монца, е възможно дори да прескочи младежкия национален тим и да бъде включен директно при мъжете”, добави Петров

Георги Петров коментира и влиянието на Симеон Николов в руския Локомотив Новосибирск, където тренира. Според него появата на Николов е предизвикала „вълнение на всички нива“ – дори младите играчи в школата питат как биха могли да играят с него.

Петров отбелязва, че идването на Мони е променило манталитета на съотборниците му: играчите сами си поставят по-високи цели, мотивирани от присъствието му.

“Симеон Николов е емоционално сдържан, но стабилизиращ лидер, с „инстинкт на хищник“ и впечатляващи блокади. Присъствието му на живо е несравнимо с телевизионното възприятие”, смята казва Георги Петров, който кръстник на Мони Николов.

