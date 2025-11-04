Популярни
  4 ное 2025 | 13:28
Олимпийската медалистка Холи Брадшоу споделя за преживяванията си с онлайн тормоз

Следващият текст е откъс от последния брой на Inside Track, официалното онлайн списание на European Athletics. Той хвърля светлина върху програмата на Европейската атлетика Race for Respect и критичния въпрос за безопасността в спорта.

Малко атлети са говорили толкова открито и въздействащо по темата за безопасността, колкото олимпийската бронзова медалистка и многократна европейска шампионка Холи Брадшоу.

В скорошен разговор с European Athletics тя сподели своя опит с онлайн тормоза и как той е оформил разбирането ѝ за психичното здраве и устойчивостта.

"Бях едва на 19, когато започнах да получавам обиди в социалните мрежи“, спомня си тя. "Беше брутално. Коментари за тялото ми, за външния ми вид – неща, за които дори не се бях замисляла. На тази възраст не си подготвен да се справиш с това.“

Управляващите органи започват да приемат тормоза сериозно

Брадшоу отдавна е защитник на подкрепата за психично здраве и прозрачните структури за безопасност в леката атлетика. "Тормозът не изчезва“, каза тя. "Но това, което се промени, е, че управляващите органи започват да го приемат сериозно. Фактът, че Европейската атлетика дава видимост на инициативи за безопасност, има огромно значение. Това показва, че ги е грижа.“

Тя добави, че подкрепящият персонал, от физиотерапевти до треньори, може да бъде от решаващо значение. "Невинаги имаш нужда някой да реши проблема. Просто да бъде там, за да те изслуша, да каже "всичко е наред“, да помогне на атлетите да се почувстват видени и чути – това е жизненоважно.“

