TSM прекрати отбора си по VALORANT

Голямата организация по електронни спортове TSM официализира края на съществуването на VALORANT отбора си.
Клубът изкара около 6 години на сцената, през което време не успя да се добере до върха на заглавието на Riot Games.
Снимка: TSM
Our VCT Ascension Americas 2025 run comes to an end.— TSM (@TSM) October 26, 2025
We leave heartbroken, but with heads held high. Every player has proven their talent and dedication, and we couldn't be prouder of them all.
As always, thank you to our fans for the love and support you've shown the team 🖤🤍 pic.twitter.com/Sh0kVojE7F
