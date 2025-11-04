Популярни
  3. TSM прекрати отбора си по VALORANT

  • 4 ное 2025 | 13:14
Голямата организация по електронни спортове TSM официализира края на съществуването на VALORANT отбора си.

Клубът изкара около 6 години на сцената, през което време не успя да се добере до върха на заглавието на Riot Games.

Снимка: TSM

