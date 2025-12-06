Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Способен ли е Черно море да спре изумителната победна серия на ЦСКА - на живо от Варна със съставите на двата тима
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Melzhet остава в МKOI до 2028-а

Melzhet остава в МKOI до 2028-а

  • 6 дек 2025 | 15:51
  • 300
  • 0
Melzhet остава в МKOI до 2028-а

Томас "Melzhet" Кампелос Фернендез ще поднови договора си с Movistar KOI в европейското първенство по League of Legends LEC до края на 2028 г., съобщиха от Sheep Esports.

Досегашният му контракт бе валиден до 2026 г., но организацията решава да го задържи за още две години.

31-годишният треньор се утвърди като един от водещите в Европа. След пристигането си в KOI през 2024 г. тимът се класира за Worlds, а през 2025 г. спечели Spring Split и си осигури второ поредно участие на световното първенство.

Следвай ни:

Още от eSports

ewjerkz е пред раздяла с Ninjas in Pyjamas

ewjerkz е пред раздяла с Ninjas in Pyjamas

  • 5 дек 2025 | 18:03
  • 883
  • 0
Суперзвездата donk разкри тайната на успеха

Суперзвездата donk разкри тайната на успеха

  • 5 дек 2025 | 16:38
  • 731
  • 0
Манчестър Сити създаде отбор по League of Legends

Манчестър Сити създаде отбор по League of Legends

  • 5 дек 2025 | 14:03
  • 449
  • 0
Големите фаворити стартираха силно на Мейджъра в Будапеща

Големите фаворити стартираха силно на Мейджъра в Будапеща

  • 5 дек 2025 | 12:01
  • 423
  • 0
Weibo Gaming с още промени в състава си

Weibo Gaming с още промени в състава си

  • 4 дек 2025 | 19:08
  • 449
  • 0
Бившият отбор на Иван "MinD_ContRoL" Иванов се раздели с един от играчите си

Бившият отбор на Иван "MinD_ContRoL" Иванов се раздели с един от играчите си

  • 4 дек 2025 | 15:07
  • 633
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и ЦСКА, "червените" с промени и нов капитан

11-те на Черно море и ЦСКА, "червените" с промени и нов капитан

  • 6 дек 2025 | 16:31
  • 9332
  • 12
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 14178
  • 11
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 30461
  • 41
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 18900
  • 10
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 12950
  • 57
Един резултатен мач и две нулеви равенства във Втора лига

Един резултатен мач и две нулеви равенства във Втора лига

  • 6 дек 2025 | 15:54
  • 9793
  • 3