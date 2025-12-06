Melzhet остава в МKOI до 2028-а

Томас "Melzhet" Кампелос Фернендез ще поднови договора си с Movistar KOI в европейското първенство по League of Legends LEC до края на 2028 г., съобщиха от Sheep Esports.

Досегашният му контракт бе валиден до 2026 г., но организацията решава да го задържи за още две години.

31-годишният треньор се утвърди като един от водещите в Европа. След пристигането си в KOI през 2024 г. тимът се класира за Worlds, а през 2025 г. спечели Spring Split и си осигури второ поредно участие на световното първенство.