Суперзвездата donk разкри тайната на успеха

Младата суперзвезда в Counter-Strike Данийл "donk" Кришковец разкри за своята рутина преди двубой. Той, за разлика от много от своите колеги-състезатели по електронни спортове, не обича да играе Deathmach преди старта на срещата.

"Играя много FACEIT, но в деня на мача нямам много време, така че просто играя малко kz или bhop и това е всичко. Не обичам особено да играя DM, защото там има много внезапни, резки движения, а това не е нещо, с което съм свикнал в една обикновена игра.

Мога да стана някак нервен и да се представя по-зле по отношение на стрелбата", бяха думите на играча на Team Spirit.

Снимка: HLTV