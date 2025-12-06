Мейджър по Counter-Strike е генерирал над 100 млн. долара приходи

Организаторите на турнири по електронни спортове от BLAST обявиха, че Мейджъра в Остин през 2025 е донесъл над 102 млн. долара икономически ефект за региона.

Според анализ на Angelou Economics турнирът по CS2 се нарежда сред най-влиятелните събития по Esports, провеждани в Северна Америка.

Организаторите съобщават, че първият Мейджър за годината е поставил множество рекорди, включително и по гледаемост, а медийната стойност за партньорите на BLAST е достигнала впечатляващите 46 млн. долара.

Снимка: HLTV