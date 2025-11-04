Реномирана организация взе изцяло български състав в CS2

Една от реномираните организации по електронни спортове - ACEND - ще стане част от сцената по Counter-Strike с изцяло български състав. Преди време клубът се премести в София.

Част от най-опитните играчи, които последно се състезаваха заедно в сборката StoichkovPeetk, вече ще представляват клуба, вдигнат трофея от VALORANT Champions 2021.

Valorant? Too easy.



Time for a real game. pic.twitter.com/qVRjoiHXiP — ACEND CLUB (@AcendClub) November 3, 2025

След няколко дни играчите ще дебютират В Швеция на LAN турнира Red Bull GIBAWAY 2025, чийто награден фонд е около 10 000 долара.

Съставът включва: Теодор "SPELLAN" Николов, Славен "AwaykeN" Любенов, Калин "kalubeR" Ерендицов, Димитър "Skrimo" Янкулов и Калоян "shaiK" Борисов.

Снимка: ACEND