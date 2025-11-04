Популярни
  Гимнастика
  2. Гимнастика
  Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

  • 4 ное 2025 | 12:03
  • 199
  • 0
Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

Най-добрите български състезателки ще участват на Държавното клубно първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе в зала "София" на 8 ноември.

Турнирът ще се излъчва пряко по телевизията на БФХГ - brgf.tv. Реглементът е на базата на директна елиминация - първи кръг, втори кръг и трети кръг.

СК Илиана спечели титлата в последните четири издания на надпреварата.

Шампионът ще получи 12 000 лева, сребърните медалисти 9 500 лева, а носителите на бронзово отличие 7000 лева. Целият награден фонд на състезанието от 20 хиляди евро ще бъде разпределен между всички клубове.

Държавното клубно първенство по художествена гимнастика е последен старт от календара на БФХГ за 2025 година.

