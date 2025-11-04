Популярни
  Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чалънджър" в Япония

Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чалънджър" в Япония

  • 4 ное 2025 | 10:57
Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Мацуяма с награден фонд 100 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 българин загуби от хърватина Дуйе Айдукович с 1:6, 3:6 след почти час и четвърт игра.

32-годишният пловдивчанин започна лошо и след ранно изоставане от 0:4 загуби първия сет. Във втората част той реализира пробив и поведе с 2:0, но бързо допусна да бъде застигнат, а след това 322-ият в световната ранглиста Айдукович направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира.

Кузманов напуска надпреварата с 1045 долара, но няма да прибави точки към актива си за класацията на АТР, в която заема 250-ата позиция.

