  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов изпреварва Григор Димитров със своя АТР дебют

Иван Иванов изпреварва Григор Димитров със своя АТР дебют

  • 4 ное 2025 | 09:53
  • 1831
  • 0
Иван Иванов изпреварва Григор Димитров със своя АТР дебют

Днес Иван Иванов ще дебютира в основната схема на АТР турнир. 17-годишният българин получи шанс да направи тази огромна крачка в своята кариера благодарение на рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович, който му съдейства да получи “уайлд кард” за новия АТР 250 турнир в Атина.

Турнирен директор на надпреварата е по-малкият брат на великия сръбски тенисист - Джордже Джокович.

"Големи благодарности към мениджърска агенция "72", Новак Джокович и организаторите на Hellenic Championship”, написа Иван в Инстаграм.

Световният №1 при юношите и шампион от “Уимбълдън” и US Open ще стъпи в 15:00 часа на корт Grandstand в Атина, за да изживее този паметен момент. Негов съперник ще бъде 33-годишният германец Яник Ханфман, 117-и в световната ранглиста.

Въпреки че страда от увреждане на слуха и на двете уши Ханфи проби в Топ 100 през 2018 г., а през юли 2023 г. достигна най-високото място в кариерата си - 45-то, след паметна победа срещу тогавашния №5 в света Стефанос Циципас на турнира в Майорка. Същия сезон той достига до четвъртфиналите на “Мастърс”-а в Рим след успехи над №9 Тайлър Фриц и №6 Андрей Рубльов. Яник Ханфман има два АТР финала в кариерата си - в Гщаад през 2017-а и в Кицбюел през 2020 г.

Той постига първата си победа над играч от Топ 10 в кариерата си срещу №9 Гаел Монфис на турнира в Хамбург през 2020 г, където приема участие в основната схема вместо да играе квалификации на “Ролан Гарос”.

Ханфман е носител на 6 титли от “Чаланджър” турнири и е спечелил близо 3.8 млн. долара от наградни фондове в кариерата си.

В началото на октомври той тръгна от квалификациите на "Мастърс"-а в Шанхай, за да стигне до третия кръг, където здраво изпоти Новак Джокович. Вдъхновеният германец надигра именития си съперник в по-голямата част от мача, но Джокович показа характер в края и спечели с 4:6, 7:5, 6:3.

Джокович преодоля физически проблеми за победа в Шанхай
Джокович преодоля физически проблеми за победа в Шанхай

Любопитно е, че с участието си на Hellenic Championship Иван Иванов ще стане вторият най-млад българин с дебют в основната схема на АТР турнир, изпреварвайки по този показател Григор Димитров. Иван навърши 17 години на 30 октомври, а първата ни ракета бе на 17 години и 1 месец, когато дебютира в Тура в Хертогенбош през 2008 година. №1 в своебразната класация е Адриан Андреев, който на 16 години и 8 месеца игра в основната схема на АТР турнира в София.

