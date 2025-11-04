14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

14 победи постигнаха български тенисисти на старта на турнир за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи в първия кръг при юношите в понеделник постигнаха: Борис Борисов, Якоб Ясин, Давид Илиев, Калоян Джодев, Кристиян Стефанов и Никола Божилов. Владимир Цонков пек ще изиграе днес срещата си от първия кръг.

Седем наши тенисисти ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №2 Станислав Косев, №7 Борис Начев, №8 Петър Иванчев, №11 Васил Русанов, №12 Мартин Бонев, №15 Георги Георгиев и №16 Илко Малинов.

Победи при девойките в първия кръг вчера постигнаха: Рая Маркова, Мария Чалъкова, Адела Радкова, Калина Симеонова, Теодора Найденова, Илина Илиева, Мария-Магдалена Янакиева и Радост Тихомирова.

Рая Стайкова, Изабела Жечева и Мелани Стоичкова ще изиграят днес срещите си от първия кръг.

Директно от втория кръг ще започнат още седем българки: №2 Андрея Глушкова, №3 Кристина Кънева, №4 Моника Господинова, №10 Сирма Манчева, №12 Михаела Бобева, №13 Анастасия Бързакова, №16 Каролина Костова,

Резултати на българските тенисисти:

Юноши, 1-кръг:

Борис Борисов – Кевин Маулиани (Италия) 6:3, 3:6, 7:5

Якоб Ясин – Симеон Велев (САЩ) 6:3, 6:2

Давид Илиев – Тимофей Зайцев (Русия) 6:2, 5:7, 6:1

Калоян Джодев – Ейлам Зиглер (Израел) 6:1, 6:1

Кристиян Стефанов – Алберто Росети (Италия) 6:2, 6:0

Никола Божилов – Максим Кривий (Украйна) 6:4, 3:6, 6:3

Мартин Латинчев – Даниил Огородник (Украйна) 6:3, 3:6, 2:6

Кристиан Косев – Илия Трайкович (Сърбия) 1:6, 6:7(3)

Виктор Ценов – Теодор Арсене (Румъния) 2:6, 3:6

Момчил Марков – Емилиан Негойта (Израел) 5:7, 2:6

Дамян Аврамовски – Юрай Ковачик (Словакия) 3:6, 4:6

Мартин Валеов – Александру Балкану-Лупо (Румъния) 6:0, 2:6, 6:7(3)

Владимир Цонков – Георги Красутин (Русия) – утре

Девойки, 1-кръг:

Рая Маркова – Виктория Николова 6:0, 6:0

Мария Чалъкова – Ерин Теодореску (Румъния) 6:0, 6:1

Адела Радкова – Ирина Пищолова (Република Северна Македония) 7:5, 6:4

Калина Симеонова – Ива Милойкич (Сърбия) 6:2, 6:1

Теодора Найденова – Емелин Теодореску (Румъния) 6:2, 6:3

Илина Илиева – Адела Остравска (Чехия) 3:6, 6:3, 7:5

Мария-Магдалена Янакиева – Серена Наполи (Италия) 6:3, 1:6, 6:3

Радост Тихомирова – Ксения Луиза Мартинес (Испания) б.и

Елица Найденова – Елиза Негоита (Румъния) 1:6, 2:6

Мария Димитрова – Емили Крейвън (Великобритания) 2:6, 3:6

Ева Колева – Калина Александров (Австралия) 0:6, 2:6

Александра Момчилова – Лара Паунович (Сърбия) 1:6, 6:4, 1:6

Иванина Начева – Дуня Милич (Сърбия) 1:6, 0:6

Утре:

Рая Стайкова – Радостина Шопова (Великобритания) 6:1, 1:3

Изабела Жечева – Кейли Фицпатрик (Малта)

Мелани Стоичкова – Йелена Илич (Сърбия)