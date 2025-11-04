14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

14 победи постигнаха български тенисисти на старта на турнир за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.
Победи в първия кръг при юношите в понеделник постигнаха: Борис Борисов, Якоб Ясин, Давид Илиев, Калоян Джодев, Кристиян Стефанов и Никола Божилов. Владимир Цонков пек ще изиграе днес срещата си от първия кръг.
Седем наши тенисисти ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №2 Станислав Косев, №7 Борис Начев, №8 Петър Иванчев, №11 Васил Русанов, №12 Мартин Бонев, №15 Георги Георгиев и №16 Илко Малинов.
Победи при девойките в първия кръг вчера постигнаха: Рая Маркова, Мария Чалъкова, Адела Радкова, Калина Симеонова, Теодора Найденова, Илина Илиева, Мария-Магдалена Янакиева и Радост Тихомирова.
Рая Стайкова, Изабела Жечева и Мелани Стоичкова ще изиграят днес срещите си от първия кръг.
Директно от втория кръг ще започнат още седем българки: №2 Андрея Глушкова, №3 Кристина Кънева, №4 Моника Господинова, №10 Сирма Манчева, №12 Михаела Бобева, №13 Анастасия Бързакова, №16 Каролина Костова,
Резултати на българските тенисисти:
Юноши, 1-кръг:
Борис Борисов – Кевин Маулиани (Италия) 6:3, 3:6, 7:5
Якоб Ясин – Симеон Велев (САЩ) 6:3, 6:2
Давид Илиев – Тимофей Зайцев (Русия) 6:2, 5:7, 6:1
Калоян Джодев – Ейлам Зиглер (Израел) 6:1, 6:1
Кристиян Стефанов – Алберто Росети (Италия) 6:2, 6:0
Никола Божилов – Максим Кривий (Украйна) 6:4, 3:6, 6:3
Мартин Латинчев – Даниил Огородник (Украйна) 6:3, 3:6, 2:6
Кристиан Косев – Илия Трайкович (Сърбия) 1:6, 6:7(3)
Виктор Ценов – Теодор Арсене (Румъния) 2:6, 3:6
Момчил Марков – Емилиан Негойта (Израел) 5:7, 2:6
Дамян Аврамовски – Юрай Ковачик (Словакия) 3:6, 4:6
Мартин Валеов – Александру Балкану-Лупо (Румъния) 6:0, 2:6, 6:7(3)
Владимир Цонков – Георги Красутин (Русия) – утре
Девойки, 1-кръг:
Рая Маркова – Виктория Николова 6:0, 6:0
Мария Чалъкова – Ерин Теодореску (Румъния) 6:0, 6:1
Адела Радкова – Ирина Пищолова (Република Северна Македония) 7:5, 6:4
Калина Симеонова – Ива Милойкич (Сърбия) 6:2, 6:1
Теодора Найденова – Емелин Теодореску (Румъния) 6:2, 6:3
Илина Илиева – Адела Остравска (Чехия) 3:6, 6:3, 7:5
Мария-Магдалена Янакиева – Серена Наполи (Италия) 6:3, 1:6, 6:3
Радост Тихомирова – Ксения Луиза Мартинес (Испания) б.и
Елица Найденова – Елиза Негоита (Румъния) 1:6, 2:6
Мария Димитрова – Емили Крейвън (Великобритания) 2:6, 3:6
Ева Колева – Калина Александров (Австралия) 0:6, 2:6
Александра Момчилова – Лара Паунович (Сърбия) 1:6, 6:4, 1:6
Иванина Начева – Дуня Милич (Сърбия) 1:6, 0:6
Утре:
Рая Стайкова – Радостина Шопова (Великобритания) 6:1, 1:3
Изабела Жечева – Кейли Фицпатрик (Малта)
Мелани Стоичкова – Йелена Илич (Сърбия)