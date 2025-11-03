Демонд Робинсън пред Sportal.bg: Срещу Левски трябва да покажем същото като днес

Тежкото крило-център на Балкан Демонд Робинсън бе с основен принос за категоричната победа на ботевградчани с 99:81 в Перник срещу Миньор 2015 в среща от петия кръг на Sesame НБЛ. Пред Sportal.bg той коментира двубоя и сподели очакванията си за следващия мач на Балкан - с Левски в Ботевград.

14

- Поздравления за победата. Коментара ти за мача?

- Всичко, което искахме, е да влезем в мача здраво физически, да контролираме това, което можем да контролираме и да оставим всичко да се нареди.

- Следващият ви мач е с Левски. Очакванията ти за този мач?

- Същото, същото като днес. Трябва да тренираме здраво, да играем силно физически и нещата ще се получат от само себе си.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Борислав Трошев