Махачев: В лека категория се биех на 60-70 процента от възможностите си

Ще бъде ли бившият шампион на UFC в лека категория Ислам Махачев още по-добър в полусредна категория?

Ислам Махачев се изкачва в полусредна категория с амбицията да стане шампион в две дивизии и вече усеща ползите от това решение по време на подготвителния си лагер.

В главното събитие на UFC 322 на 15 ноември в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк Сити Махачев ще се изправи срещу шампиона Джак Дела Мадалена в битка за титлата до 77 килограма. Махачев започна 2025 г. на върха в лека категория и след успешна защита на пояса срещу Ренато Мойкано през януари той взе решение да се откаже от категория до 170 килограма, за да предизвика Дела Мадалена.

В разговор с ESPN Махачев коментира промените, които е трябвало да направи, за да се адаптира към скока в полусредна категория. Той е уверен, че по-лекото сваляне на килограми ще му донесе предимство в нощта на битката.

„Никой, който сваля около 10 кг, дори повече, никога не се възстановява на 100 процента“, заяви Махачев. „Все още чувствам, че за самата битка се възстановявам на може би 70, 60 процента, защото е много трудно да се възстановиш за 30 часа. Сега съм много развълнуван да видя как ще се чувствам в клетката.“

Ако Махачев наистина е бил с намален капацитет в лека категория, то това трудно можеше да се забележи от представянията му. След загубата в дебюта си в UFC от Адриано Мартинс през октомври 2015 г., дагестанецът записа впечатляваща серия от 15 поредни победи, включително пет поредни успеха в шампионски битки. Професионалната му статистика е 27 победи и 1 поражение.

Махачев очаква физическата промяна да му донесе най-големи дивиденти в по-късните рундове срещу Дела Мадалена.

„Нека видим какво ще се случи след втория рунд“, каза Махачев. „След втория, след третия рунд, в шампионските рундове. Да видим, защото вече го усещам в лагера. Как е възстановяването ми, какво е усещането ми след третия рунд? Мисля, че това ще бъде нещо ново за мен.“

Както винаги, в ъгъла на Махачев ще бъде легендата на UFC Хабиб Нурмагомедов. Махачев отдавна е смятан за духовния наследник на Нурмагомедов, който приключи кариерата си с рекорд 29-0, използвайки предимно своята борба, за да неутрализира и доминира над опонентите си на земя.

Ако всичко върви по план, изготвен от Нурмагомедов, Махачев ще направи същото с Дела Мадалена в нощта на битката.

„Не е тайна“, сподели Махачев. „[Нурмагомедов] ми каза да го сваля на земята, да опитам да го съборя и да го изморя. Мисля, че мога да го довърша на земя. Мога да го удуша, да направя армбар, нещо такова. Видях уменията му на земя. Добър е, но аз имам нещо повече.“