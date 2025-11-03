Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига

Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига

  • 3 ное 2025 | 16:27
  • 84
  • 0
Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига

Женският волейболен отбор на Марица (Пловдив) пристигна в хърватската столица Загреб за първия си двубой от тазгодишното издание на най-авторитетния европейски клубен турнир – Шампионска лига, информираха от клуба. "Жълто-сините" ще се изправят срещу местния Динамо в среща от квалификационния кръг за влизане в групите на турнира.

Състезателките и треньорският щаб на българския шампион потеглиха от Пловдив в неделя вечер и вече се намират в хотела си в Загреб.

Днес шампионките ще проведат и първата си тренировка на хърватска земя преди мача, който е на 5 ноември (сряда) от 21:00 часа българско време в зала "Сутинска врела".

Възпитаничките на Ахметджан Ершимшек ще преследват успешен старт в Шампионската лига, за да си осигурят девето поредно участие в групите на надпреварата след историческото представяне през изминалата кампания, когато "жълто-сините" завършиха на трето място в своята група и продължиха към четвъртфиналите в турнира за Купата на CEV.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка с 3 от 3 в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с 3 от 3 в Полша

  • 2 ное 2025 | 23:50
  • 2076
  • 0
Мартин Атанасов и Mонца с нова загуба в Италия

Мартин Атанасов и Mонца с нова загуба в Италия

  • 2 ное 2025 | 23:21
  • 1597
  • 0
Борис Начев и Падуа взеха дербито с Гротадзолина на Георги Татаров и Илия Петков

Борис Начев и Падуа взеха дербито с Гротадзолина на Георги Татаров и Илия Петков

  • 2 ное 2025 | 22:37
  • 1590
  • 1
Алекс Николов с 16 точки, Лубе с трудна победа над Чистерна в Италия

Алекс Николов с 16 точки, Лубе с трудна победа над Чистерна в Италия

  • 2 ное 2025 | 21:43
  • 10924
  • 2
Христина Вучкова с 14 точки (8 блока!), Протон с 4-а поредна победа в Русия

Христина Вучкова с 14 точки (8 блока!), Протон с 4-а поредна победа в Русия

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 1744
  • 1
Лора Китипова, Емилета Рачева и Железничар с 4-а поредна победа в Сърбия

Лора Китипова, Емилета Рачева и Железничар с 4-а поредна победа в Сърбия

  • 2 ное 2025 | 18:49
  • 1850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 27958
  • 98
Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

  • 3 ное 2025 | 16:30
  • 6320
  • 3
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 6569
  • 2
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 24510
  • 100
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 12154
  • 32
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 5323
  • 11