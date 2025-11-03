Симеоне: Нуждаем се от точки в Шампионската лига, все още имаме място за подобрение

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред журналистите преди утрешното домакинство от Шампионската лига срещу белгийския Роял Юнион СЖ. "Рохибланкос" имат само една победа от първите три мача и със сигурност ще търсят успеха в тази среща, но междувременно набраха скорост, особено в Ла Лига, където натрупаха пет успеха в последните шест срещи.
"Съперникът смени треньора си преди три седмици, те победиха ПСВ и се представиха много добре срещу Интер. Имат скорост в нападателите си. Нуждаем се от точки заради позицията ни в Шампионската лига и това създава ангажимента, който трябва да покажем утре. Съперникът ще бъде затворен, ще контраатакува с бързите си флангови играчи и ще трябва да насочим мача там, където можем да ги нараним, знаейки нашата необходимост", започна аржентинецът.
"Трябва да спечелим и се нуждаем от нашите фенове. Те трябва да са сигурни, че тяхната подкрепа е много важна за нас. Нормално е да се появява критика. Намираме се на място, където единственото, което има значение, е победата. Отборът винаги се е стремял да напредва, все още има място за подобрение и когато всички се адаптират, ще бъдем по-добри", продължи Симеоне.
Симеоне се върна и към убедителната победа над Севиля с 3:0 и постижението на Антоан Гризман, който вкара своя гол номер 200 в мача срещу андалусийци: "Най-важното е да спечелим. Всичко, което може да се случи след това, разбира се, е по-добре. Но ключовото е победата. Гризман онзи ден влезе много добре, както трябва, и както направиха останалите му съотборници. Неговото място, отвъд легендата, която ще стане, е настоящето и той трябва да ни помага, както го правят Коке, Ян Облак и Хосе Хименес.“
"Чувствам се благодарен и щастлив в клуба и с играчите, които отвръщат на терена. Днес липсваше един за „квадратчето“ и не мисля, че се справих толкова зле", завърши наставникът на Aтлетико.
Снимки: Imago