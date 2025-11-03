Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне: Нуждаем се от точки в Шампионската лига, все още имаме място за подобрение

Симеоне: Нуждаем се от точки в Шампионската лига, все още имаме място за подобрение

  • 3 ное 2025 | 15:55
  • 308
  • 0

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред журналистите преди утрешното домакинство от Шампионската лига срещу белгийския Роял Юнион СЖ. "Рохибланкос" имат само една победа от първите три мача и със сигурност ще търсят успеха в тази среща, но междувременно набраха скорост, особено в Ла Лига, където натрупаха пет успеха в последните шест срещи.

"Съперникът смени треньора си преди три седмици, те победиха ПСВ и се представиха много добре срещу Интер. Имат скорост в нападателите си. Нуждаем се от точки заради позицията ни в Шампионската лига и това създава ангажимента, който трябва да покажем утре. Съперникът ще бъде затворен, ще контраатакува с бързите си флангови играчи и ще трябва да насочим мача там, където можем да ги нараним, знаейки нашата необходимост", започна аржентинецът.

"Трябва да спечелим и се нуждаем от нашите фенове. Те трябва да са сигурни, че тяхната подкрепа е много важна за нас. Нормално е да се появява критика. Намираме се на място, където единственото, което има значение, е победата. Отборът винаги се е стремял да напредва, все още има място за подобрение и когато всички се адаптират, ще бъдем по-добри", продължи Симеоне.

Симеоне се върна и към убедителната победа над Севиля с 3:0 и постижението на Антоан Гризман, който вкара своя гол номер 200 в мача срещу андалусийци: "Най-важното е да спечелим. Всичко, което може да се случи след това, разбира се, е по-добре. Но ключовото е победата. Гризман онзи ден влезе много добре, както трябва, и както направиха останалите му съотборници. Неговото място, отвъд легендата, която ще стане, е настоящето и той трябва да ни помага, както го правят Коке, Ян Облак и Хосе Хименес.“

"Чувствам се благодарен и щастлив в клуба и с играчите, които отвръщат на терена. Днес липсваше един за „квадратчето“ и не мисля, че се справих толкова зле", завърши наставникът на Aтлетико.

Снимки: Imago

