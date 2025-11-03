Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Прохазка е готов да свали в средна категория, но при едно условие

Прохазка е готов да свали в средна категория, но при едно условие

  • 3 ное 2025 | 14:43
  • 121
  • 0

Бившият шампион на UFC в полутежка категория Прохазка (32-5-1 MMA, 6-2 UFC) записа две поредни победи, след като не успя да спечели пояса от Перейра (13-3 MMA, 10-2 UFC) на UFC 303 миналия юни. След като нокаутира Джамал Хил и Халил Раунтри-младши, чехът вярва, че е направил достатъчно, за да заслужи нов двубой с „Поатан“. Ако обаче нещата не се развият в негова полза, той може да свали в средна категория.

„За мен да сваля до 93 кг (205 паунда) не е проблем. Мисля, че до 84 кг. ще бъде нещо наистина, наистина сериозно“, заяви Прохазка пред Cageside Press зад кулисите на Oktagon 79. „Вярвам, че мога да го постигна с тялото си, защото го познавам. Така че вярвам, че мога да се справя, но зависи. Първо наистина искам да върна титлата в лека тежка категория в Чехия.“

Осигуряването на нов двубой срещу Перейра би било трудно, като се има предвид, че той вече загуби два пъти от него в мачове за титлата, като и в двата случая беше спрян във втория рунд. Първата им среща беше на UFC 295 за вакантния пояс, а реваншът се състоя на UFC 303, след като Прохазка нокаутира Александър Ракич на UFC 300.

Перейра може да се качи в тежка категория в преследване на трета титла в UFC, но все още нищо не е обявено официално.

Преминаването в по-ниска категория би било безпрецедентен ход за Прохазка, който се е състезавал в полутежка категория през цялата си кариера. Предполага се, че този ход би се осъществил, ако той успее да си осигури мач за титлата в по-леката дивизия срещу настоящия шампион Хамзат Чимаев.

