Понижиха Бо Никъл и Родолфо Виейра в бойната карта на UFC 322

Бившият национал на САЩ по борба Бо Никъл няма да се бие в основната карта на UFC 322. Първоначално обявеният ред на срещите включваше двубоя на Никъл срещу Родолфо Виейра в основната част, докато битката между ранкираните бойци в лека категория Бенеил Дариуш и Беноа Сен Дени беше в подгряващата карта.

Това обаче се промени с новата програма за събитието на 14-и ноември в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Срещата Никъл срещу Виейра е преместена в прелимите, а Дариуш срещу Сен Дени ще открие основната pay-per-view карта на UFC 322.

Когато първоначалният ред на битките беше публикуван, последва незабавна негативна реакция. Причината беше, че Никъл получаваше подобни престижни позиции, след като подписа с UFC като високо ценен проспект и трикратен шампион по борба на NCAA, но без особен опит в големи битки.

Никъл продължи да побеждава, приемайки както комплиментите, така и критиките, но след това се сблъска с тежка загуба с нокаут от Рение де Ридер през май. Въпреки това изглеждаше, че той ще получи място в основната карта на едно от най-големите събития на UFC за годината, което самият Никъл прие с ентусиазъм.

„Основна карта на UFC 322“, написа Никъл в Туитър. „Може би имам стотици хиляди американски фенове на борбата, а може би е просто за предизвикване на гняв. Както и да е, нямам търпение да се бия.“

В крайна сметка от UFC решиха да направят промяна в програмата, като Дариуш срещу Сен Дени заема откриващото място в основната карта, а Никъл срещу Виейра оглавява подгряващите срещи.

Ето пълната карта на UFC 322 към момента, която ще се проведе в неделя сутрин (15.11), българско време:

ОСНОВНА КАРТА

ГЛАВНО СЪБИТИЕ: Джак Дела Мадалена срещу Ислам Махачев



ПОДГЛАВНО СЪБИТИЕ:

Валентина Шевченко срещу Жан Вейли

Шон Брейди срещу Майкъл Моралес

Леон Едуардс срещу Карлос Пратес

Бенеил Дариуш срещу Беноа Сен Дени

ПОДГРЯВАЩА КАРТА

Бо Никал срещу Родолфо Виейра

Роман Копилов срещу Грегъри Родригес

Ерин Бланчфийлд срещу Трейси Кортез

Малкълм Уелмейкър срещу Коди Хадън

Кайл Даукаус срещу Джералд Меершерт

Пат Сабатини срещу Чепе Марискал

Анджела Хил срещу Фатима Клайн

Байсангур Сусуркаев срещу Ерик Макконико