След по-малко от 24 часа Digital Trends 2025 ви среща с Ред Бул Рейсинг в София

Събитието Digital Trends 2025 ще ви срещне с Джак Харингтън от тима във Формула 1 Ред Бул Рейсинг. Той е ръководител на групата за партньорства при бившите световни шампиони и ще разкаже как изкуственият интелект и прецизността на пистата се превръщат в реални конкурентни предимства – в състезанията и извън тях.

Джак Харингтън отговаря за стратегическото партньорство на Ред Бул Рейсинг с технологичния гигант Oracle, като точно това партньорство е в основата на използването на изкуствения интелект и data driven инфраструктурата на тима.

Той ще разкаже как във Формула 1 се използват AI технологиите за дизайна на болидите, как екипите работят с огромни количества данни, които се анализират и използват за настройването на автомобилите и задвижващите системи. Както и за това, каква е ролята на AI в търсенето на следващия Макс Верстапен.

Джак е един от лекторите на осмото издание на водещия технологичен форум у нас – Digital Trends 2025, организиран от Sportal Media Group и Profit.bg, част от швейцарската Ringier AG.

Може би посетителите на фолума ще видят и как се провежда бокс във Формула 1 и ще разберат огромното количество информация, която трябва да бъде обработена, за да мине всичко без проблеми в рамките на 2 секунди.

Digital Trends 2025 ще се проведе утре (4 ноември) в Sofia Event Center, като форумът започва в 9:30 часа.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg