Турнирът по спортно ходене в Койнаре събра 60 атлети от цялата страна

Вторият турнир по спортно ходене “Рейс Уолк Челинг – Койнаре“ се проведе на 1 ноември в едноименния град и привлече 60 ходачи от 8 клуба от цялата страна. Програмата на състезанието бе с надпревари на 1 км, 3 км, 7 км и 10 км по 1000 м обиколка.

Отличното метеорологично време бе предпоставка за добри резултати и опитните Мартин Граматиков (Спартак – Койнаре) и Мария Ангелова (Мизия) победиха на 10 км съответно при мъжете и жените.

Граматиков, който е един от организаторите на състезанието и балкански шампион на 35 км спортно ходене от 2024-а, записа време от 50:32. Ангелова (европейска шампионка за ветеранки) също даде отлично време – 54:47.

Юношите и девойките под 20 години спориха за призови класирания на 7 км. Дилян Мейдинов (Шумен) е шампион с 48:01, а Лазарина Христова (Нови пазар) бе дори по-бърза от него с 47:33.

Юношите под 18 години също се състезаваха на 7 км, като Виктор Иванов (Шумен) бе номер едно. Йоана Радославова (Велики Преслав) победи при девойките под 18 години на 5 км с 32:14.

Момичетата и момчетата под 16 години ходиха 3 км, а първите места бяха за Шумен благодарение на Явор Матеев – 19:19 и Сияна Янкова – 18:27.

Дори децата под 14 години имаха дистанция 1 км и Теодор Караитилски (Мизия) с 5:18 и Виктория Кондакова (СКЛА Добруджа – Добрич) с 5:48 бяха най-бързите ходачи сред връстниците си.

През 2026-а Койнаре отново планира да организира турнир по спортно ходене, а в града ще бъде националния и балкански шампионат по крос кънтри, както и традиционното състезание по бягане “Мемориал Димитър Върбанов – Митето.“

atletikabg.com