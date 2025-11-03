Матю Шефер с мач за историята, Айлъндърс зашеметиха Блу Джакетс с 2 гола в последните 1:07 минути

Избраният под №1 в драфта на Националната хокейна лига за 2025 година Матю Шефер отбеляза два гола за победата на Ню Йорк Айлендърс с 3:2 над Калъмбъс Блу Джакетс, за да стане на 18 години и 58 дни най-младият защитник в историята на НХЛ с мач с няколко попадения.

До момента лидер вт ази своебразна класация бе Боби Ор (18 години и 248 дни на 23 ноември 1966 г.). Шефер вече има 10 точки (пет гола, пет асистенции) в 12 мача.

Matthew Schaefer has so much love for @NYIslanders fans 💙 pic.twitter.com/sov9XI8xYg — NHL (@NHL) November 3, 2025

Шефер влезе като допълнителен полеви играч на мястото на вратаря Дейвид Ритич и се разписа 1:07 секунди преди финалната сирена за 2:2. Той стреля точно преди да премине синята линия, шайбата рикошира в крака на защитника на гостите Зак Веренски, опитващ се да блокира удар, и спря в мрежата.

I don’t think it’s an exaggeration to say that Matthew Schaefer singlehandedly changed the Islanders’ power play. The kid is INSANE pic.twitter.com/yaaHxRwSGK — Nicole Shirman (@nicolefshirman) November 2, 2025

29 секунди по-късно Симон Холмстрьом донесе успеха на нюйоркчани за радост на публиката в залата в Елмонт.

Дейвид Ритич направи 20 спасявания за Айлендърс, които спечелиха два поредни мача след серия от три загуби и събраха 13 точки за 6-ото място в Столичната дивизия. Калъмбъс е през тях с 14.