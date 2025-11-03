Деница Минкова спечели три медала на турнир по художествена гимнастика в Кипър

Популярни
  • 3 ное 2025 | 03:03
Националката Деница Минкова спечели един златен и два сребърни медала на международния турни по художествена гимнастика "Stars of Aphrodite" в Лимасол (Кипър).

Възпитаничката на Кристина Ташева стана втора в многобоя, първа на топка и втора на обръч.

Победителка стана София Диана Христофи (Кипър), а трета е Екатерина Шарова (Кипър).

Още две български гимнастички участваха в надпреварата. При родените 2014 година Мила Христова е първа в многобоя, първа на без уред и първа на обръч, а Сияна Цанкова е втора в многобоя, втора на без уред и първа на обръч.

