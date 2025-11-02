Популярни
Нападател на Пиза записа удивително постижение в италианския футбол

  • 2 ное 2025 | 23:57
Нападател на Пиза записа удивително постижение в италианския футбол

Нападателят на Пиза Стефано Морео вкара първите си два гола в Серия "А" при съботното реми 2:2 на неговия тим с Торино.

Торино и Пиза разделиха точките след вихрено първо полувреме с четири гола
Торино и Пиза разделиха точките след вихрено първо полувреме с четири гола

Така 32-годишният играч може да се похвали с удивително постижение, а именно отбелязани голове във всяка една от първите четири дивизии на италианския футбол. Пътят му започва от Серия "Д", където се разписва 11 пъти в 41 срещи с Каронезе. След това той играе за три различни тима в Серия "Ц" и така бележи 7 гола в 40 мача за Виртус Ентела, още 6 попадения в 33 двубоя за Терамо, както и 10 гола в 32 срещи за Венеция. Именно с последния отбор се изкачва в Серия "Б". Във втората дивизия опитният футболист изиграва общо 262 двубоя с „крилатите лъвове“, Емполи, Палермо, Бреша и Пиза, като се разписва 37 пъти.

Така се стига до настоящата кампания, която е дебютна за Морео в Серия "А", като той успя да се разпише в деветия си мач в елита.

