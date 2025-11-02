Брест не успя да пречупи десетима от Лион

Брест и Лион не се победиха в срещата помежду си от 11-ия кръг на Лига 1. Мачът завърши при резултат 0:0, но домакините повече трябва да съжаляват за това, имайки предвид, че играха повече от 80 минути с човек повече.

Мачът тръгна лошо за Лион, който още в 7-ата минута остана в намален състав. Ханс Хатебур закъсня с шпагата си срещу Пате Мбуп и извърши опасно за здравето на съперника нарушение, за което получи и директен червен картон.

Брест опита да се възползва от създалата се ситуация и имаше своите шансове, но и вратарят на гостите Доминик Грайф демонстрира невероятни умения и направи важни спасявания след удари на Людовик Айорк, Пате Мбуп и Реми Ласкари.

В 58-ата минута Пате Мбуп дори отбеляза гол, но той бързо бе отменен заради засада.

В 67-ата минута пък съдията подмина сериозни претенции за дузпа от страна на домакините за нарушение срещу Айорк.

В крайна сметка голове не паднаха и двата тима поделиха по точка, като Лион излезе 6-и с 20 точки. Брест пък се намира на 13-тата позиция с 10 точки в актива си.

Снимки: Imago