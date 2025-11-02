Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българските джудисти загубиха от Румъния, Грузия е европейски шампион

Българските джудисти загубиха от Румъния, Грузия е европейски шампион

  • 2 ное 2025 | 20:22
  • 601
  • 0
Българските джудисти загубиха от Румъния, Грузия е европейски шампион

Българските състезатели загубиха от Румъния с 2:4 на Европейското първенство по джудо до 23 години в Кишинев (Молдова). Успехите за националите записаха Надие Жаафар (70 кг) и Мариян Палев (90 кг).

В състава бяха още Снежана Граматикова (57 кг), която стана пета в индивидуалната надпревара, Боян Йотов (73 кг), Ирина Железарска (над 70 кг) и Никола Марков (над 90 кг).

Грузинците станаха европейски шампиони, като на финала победиха Франция  4:3. Бронза взеха Украйна след 4:1 срещу Португалия, както и Турция след 4:3 срещу домакините от Молдова.

Междувременно, България ще участва с девет състезатели на Световното първенство за ветерани в Париж, което стартират от понеделник.

В състава са Ивайло Попов (73 кг), който през 2023-а стана европейски шампион, както и брат му Димитър Попов (81 кг), пети в Европа през 2023-а, а също Георги Шишков (81), пети в света през 2023 година. В отбора ще има представителка при жените - Габриела Гигова (78 кг).

За първенството са заявени впечатляващ брой състезатели - 2538 от 67 държави.

Българският състав е: 78 кг Габриела Гигова, 66 кг Георги Георгиев, 73 кг Ивайло Попов, 73 кг Атанас Ванев, 81 кг Георги Шишков, 81 кг Димитър Попов, 90 кг Денислав Златанов, 100 кг Симеон Георгиев и 100 кг Христо Гайдаров.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Радослав Попов си заслужи битка в ONE FC

Радослав Попов си заслужи битка в ONE FC

  • 2 ное 2025 | 17:52
  • 715
  • 0
Джейк Пол с изявление относно обвиненията срещу Джервонта и статуса на предстоящия им мач

Джейк Пол с изявление относно обвиненията срещу Джервонта и статуса на предстоящия им мач

  • 2 ное 2025 | 15:09
  • 767
  • 0
Сделката за мач между Райън Гарсия и Марио Бариос е близо до финализиране за началото на 2026 г.

Сделката за мач между Райън Гарсия и Марио Бариос е близо до финализиране за началото на 2026 г.

  • 2 ное 2025 | 12:24
  • 1143
  • 0
Българите спечелиха най-много медали на "Рамус Къп"

Българите спечелиха най-много медали на "Рамус Къп"

  • 2 ное 2025 | 12:19
  • 395
  • 0
Открит турнир по джудо събра над 300 деца от цяла България в Русе

Открит турнир по джудо събра над 300 деца от цяла България в Русе

  • 2 ное 2025 | 11:53
  • 493
  • 0
Симеон Наковски влиза в пета битка за 2025-а

Симеон Наковски влиза в пета битка за 2025-а

  • 2 ное 2025 | 09:39
  • 579
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 50867
  • 157
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 97093
  • 221
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 86286
  • 341
Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

  • 2 ное 2025 | 21:48
  • 3081
  • 2
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 14823
  • 71
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 76057
  • 92