Лора Китипова, Емилета Рачева и Железничар с 4-а поредна победа в Сърбия

Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и шампионът Железничар (Лайковац) записаха 4-а поредна победа в сръбската Суперлига. Воденият от Ратко Павличевич тим надигра като домакин ОК Белград с 3:0 (25:17, 25:20, 25:21) в мач от 4-ия кръг на шампионата.

По този начин Железничар е начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки, с колкото е и вторият Тент (Обреновац), но с по-лошо геймово съотношение. В следващия 5-и кръг Китипова, Рачева и съотборничките й са домакини именно на Тент. Дербито на кръга е в петък (7 ноември) от 19,00 часа българско време.

Лора Китипова влезе като резерва във втория гейм и се отчете с 1 точка. Емилета Рачева пък бе титулярка в първите два гейма и записа 7 точки (35% ефективност в атака - +1) за успеха. Най-полезна за Железничар бе Яна Королия с 13 точки (3 блока, 2 аса и 42% ефективност в атака - +11) за победата.

За гостите от Белград Саня Перович завърши със 17 точки.