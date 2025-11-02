Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Североизточната Трета лига

Вчера се изиграха повечето мачове от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Черноморец (Балчик) и Септември (Тервел) заемат първите две места с равен брой точки. Трети е Лудогорец III, който почива този кръг.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

1 ноември 2025 г., събота, 14:00 ч:

Доростол (Силистра) - Устрем (Дончево) 1:0

1:0-Ивелин Василев (4)

Олимпик (Варна) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:2

1:0-Никола Стоянов (29)

1:1-Румен Николов (58)

1:2-Димитър Игнатовски (69 дузпа)

Светкавица (Търговище) - Аксаково (Аксаково) 0:2

0:1-Тунджай Мехмедов (27 автогол)

0:2-Калоян Цветков (55)

Черноломец (Попово) - Ботев (Нови пазар) 3:0

1:0-Дани Братоев (3)

2:0-Светослав Славчев (47)

3:0-Цветослав Петров (50)

Рилци (Добрич) - Септември (Тервел) 0:1

0:1-Кристиан Пешков (47)

Черноморец (Балчик) - Черно море II (Варна) 2:2

0:1-Николай Констадинов (38)

0:2-Георги Пасков (66)

1:2-Стефан Митев (79)

2:2-Мартин Янакиев (87)

Бенковски (Исперих) - СФК Светкавица 2014 (Търговище) 0:0

3 ноември 2025 г., понеделник, 14:00 ч:

Фратрия II (Варна) - Спартак II (Варна)

Лудогорец III (Разград) – почива