Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Североизточната Трета лига

Вчера се изиграха повечето мачове от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Черноморец (Балчик) и Септември (Тервел) заемат първите две места с равен брой точки. Трети е Лудогорец III, който почива този кръг.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
1 ноември 2025 г., събота, 14:00 ч:
Доростол (Силистра) - Устрем (Дончево) 1:0
1:0-Ивелин Василев (4)
Олимпик (Варна) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:2
1:0-Никола Стоянов (29)
1:1-Румен Николов (58)
1:2-Димитър Игнатовски (69 дузпа)
Светкавица (Търговище) - Аксаково (Аксаково) 0:2
0:1-Тунджай Мехмедов (27 автогол)
0:2-Калоян Цветков (55)
Черноломец (Попово) - Ботев (Нови пазар) 3:0
1:0-Дани Братоев (3)
2:0-Светослав Славчев (47)
3:0-Цветослав Петров (50)
Рилци (Добрич) - Септември (Тервел) 0:1
0:1-Кристиан Пешков (47)
Черноморец (Балчик) - Черно море II (Варна) 2:2
0:1-Николай Констадинов (38)
0:2-Георги Пасков (66)
1:2-Стефан Митев (79)
2:2-Мартин Янакиев (87)
Бенковски (Исперих) - СФК Светкавица 2014 (Търговище) 0:0
3 ноември 2025 г., понеделник, 14:00 ч:
Фратрия II (Варна) - Спартак II (Варна)
Лудогорец III (Разград) – почива