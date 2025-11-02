Два национални рекорда в плуването за бургаски възпитаник на СК Акулите

Два национални рекорда в плуването паднаха за по-малко от месец. Едва 13-годишен, бургаският плувец на СК Акулите Николай Стоев, подобри с впечатляваща разлика родните върхови постижения в дисциплината 200м съчетано. Рекордните времена бяха притежание повече от 12 години на небезизвестния плувец Антъни Иванов, който е и 8-ми в света.

Николай Стоев е откритие на треньора на СК „Акулите“ Иван Ангелов и започва своето плувно развитие на басейна в к-с „Меден рудник“. След повече от пет години изграждане на плувните навици и техника, Николай продължава своето развитие на басейн ОЗК „Арена“, под контрола и наставленията на другия треньор в клуба - братът на Иван – Явор Ангелов.

„Николай е изключително борбен и упорит. Там, в групата на по-големите състезатели от Акулите, той успя да се наложи като едно от остриетата в отбора“, коментира Иван Ангелов и допълва, че името на Николай Стоев тепърва ще бъде споменавано, а влизането му в националния отбор на България ще разгърне допълнително неговите качества.

СК Акулите са отбор, доказал се като най-добрият плувен клуб в Бургас вече повече от пет години. В историята си има над 15 шампионски титли на България. След носителката на национални рекорди Жанет Ангелова, Николай Стоев е вторият клубен представител с такива постижения.