Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос излизат за нова победа в Гърция

  • 2 ное 2025 | 12:09
  • 431
  • 0
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос излизат за нова победа в Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос отново излизат на терена днес, но този път в мач от първенството на Гърция. Шампионите посрещат в “Двореца на мира и приятелството” Ираклис в среща от петия кръг на местната Баскет лига. Двубоят започва в 13:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

Олимпиакос е с 4 победи и е единствен в Баскет лига без поражение от началото на сезона в Гърция. Днешният съперник на “червено-белите” пък е с баланс 1-3 дотук.

Това е трети домакински мач за Везенков и компания в рамките на една седмица. В сряда Олимпиакос загуби от Монако у дома в Евролигата, но в петък излъга играещия домакинските си мачове у нас Апоел Тел Авив.

