Симеон Наковски влиза в пета битка за 2025-а

Кикбоксьорът Симеон Наковски ще се бие с чужденец във финалното предизвикателство за 2025 г. Плевенчанинът ще бъде част от галавечерта Maximum Damage в Стара Загора на 20 декември.

„Скоро ще бъде официално обявен противникът. Той е най-класният, с когото съм играл – разказа за Спортната джунгла Симеон Наковски. – Чужденец, който е медалист от големи първенства. Шампион от Световна купа. С доста мачове, включително и в професионалния бокс. Играл е на всякакви правилници.“

Това ще бъде пети мач за Наковски през годината. Той спечели предишните четири с нокаути. Успехите бяха изковани съвместно с треньорския екип на боеца – Крум Петров, Мариян Асенов и Бранко Йочев.

“Получих ранно предизвестие за срещата и ще имам два месеца за подготовка – добави Симеон Наковски. – Не съм спирал да тренирам след последния мач в Испания. Искам още повече да се развия като състезател. Преди се надявах просто да спечеля, но сега желанието ми е да покажа моето развитие на ринга. С Крум Петров работим боксово в София. Ходим често в боксовата зала на „Левски“, където наблягаме на спарингите и условния двубой. Разчитам на Бранко Йочев за силовата подготовка. С Мариян Асенов поддържаме контакт. Казва ми какви неща да правя.“