Уалдо Кортес-Акоста оцеля след бъркане в окото и нокаутира Анте Делия

Уалдо Кортес-Акоста постигна изключително важна победа с нокаут в събота вечер в UFC APEX.

Боецът, известен с прякора си „Салса Бой“, нанесе брутален нокаут в първия рунд на Анте Делия, след като само мигове по-рано изглеждаше, че вечерта му ще приключи преждевременно заради ужасяващо бъркане в окото.

Развоят на събитията беше изключително драматичен. Кортес-Акоста понесе бъркане в окото, последвано от серия удари от Делия, което принуди рефера Марк Смит да се намеси. Битката беше спряна за кратко, а повторенията ясно показаха как пръстът на Делия влиза в окото на Кортес-Акоста точно преди баража от удари, с които той опита да довърши съперника си.

Кортес-Акоста очевидно изпитваше силна болка, но му беше дадено време да се възстанови. Тъй като нарушението беше факт, той получи правото да продължи, ако прецени, че може. В крайна сметка той реши да поднови битката.

Само секунди по-късно Кортес-Акоста пласира перфектно контриращо дясно кроше, което повали Делия на земята. „Салса Бой“ нанесе още няколко удара на падналия си опонент, преди реферът да се хвърли, за да спаси Делия от по-сериозни щети.

Краят на мача дойде в 3:59 минута на един луд първи рунд.

„Усетих как пръст влезе дълбоко в окото ми“, заяви Кортес-Акоста след победата си. „Реферът каза „стоп“ и аз спрях. Не знам дали реферът или някой друг не ме бръкна в очите. Реших да продължа, защото чувствах, че мога. Зрението на окото ми е на около 20 процента. [Том] Аспинал, идвам за теб, ще бъда готов.“

Това е огромна победа за Кортес-Акоста, с която той се завръща на победния път след загубата от Сергей Павлович в предишния си двубой. За Делия пък това е първо поражение в UFC след успешния му дебют.