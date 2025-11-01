Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Брайтън с лекота премина през Лийдс, Груев не получи шанс

Брайтън с лекота премина през Лийдс, Груев не получи шанс

  • 1 ное 2025 | 19:14
  • 402
  • 0
Брайтън с лекота премина през Лийдс, Груев не получи шанс

Брайтън победи с 3:0 Лийдс на “Амекс Стейдиъм” в двубой от десетия кръг на Премиър лийг. Дани Уелбек (11’) се разписа в трети пореден шампионатен мач, а Диего Гомес (64’, 70’) добави две попадения след почивката, с които узакони заслужения успех на “чайките”.

Фабиан Хюрцелер бе направил само една промяна в състава си - именно Диего Гомес замени Максим Де Кайпер. Даниел Фарке за пореден заложи на идентичен стартов състав, което означаваше, че Илия Груев за пореден път остава на пейката. Българският национал изобщо не получи шанс да запише игрови минути днес.

Домакините започнаха по-добре и това даде резултат още в 11-ата минута. Минте изведе Вийфер зад отбраната, след което десният бек добре центрира към Уелбек, който засече от въздуха, отбелязвайки шестия си гол в последните си пет мача в Премиър лийг.

В 32-рата минута Уелбек можеше да се разпише отново, но топката премина на сантиметри от горния ляв ъгъл. До почивката и Минте пропусна добра ситуация за домакините. В добавеното време на първата част пък Лийдс имаше чудесна възможност да изравни, но Лонгстаф се забави и ударът му бе отклонен над вратата.

Брайтън продължи да играе по-добре и след почивката. След няколко пропуска домакините удвоиха в 63-тата минута Диего Гомес засече отблизо центриране по земя на Минте, което Аяри добре пропусна. Пет минути след това отново парагваецът бе точен, като този път засече от идентична позиция подаване на Рютер.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2025 | 14:44
  • 8393
  • 10
Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

  • 1 ное 2025 | 14:38
  • 7573
  • 23
Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

  • 1 ное 2025 | 14:37
  • 1013
  • 0
Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

  • 1 ное 2025 | 13:19
  • 1313
  • 1
Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 11:49
  • 3263
  • 0
Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

  • 1 ное 2025 | 10:01
  • 3751
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 101976
  • 259
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 8466
  • 21
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 41278
  • 65
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 22301
  • 61
Тотнъм 0:0 Челси

Тотнъм 0:0 Челси

  • 1 ное 2025 | 18:29
  • 2086
  • 12
Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 19:25
  • 9757
  • 5