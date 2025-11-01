Брайтън с лекота премина през Лийдс, Груев не получи шанс

Брайтън победи с 3:0 Лийдс на “Амекс Стейдиъм” в двубой от десетия кръг на Премиър лийг. Дани Уелбек (11’) се разписа в трети пореден шампионатен мач, а Диего Гомес (64’, 70’) добави две попадения след почивката, с които узакони заслужения успех на “чайките”.

Фабиан Хюрцелер бе направил само една промяна в състава си - именно Диего Гомес замени Максим Де Кайпер. Даниел Фарке за пореден заложи на идентичен стартов състав, което означаваше, че Илия Груев за пореден път остава на пейката. Българският национал изобщо не получи шанс да запише игрови минути днес.

Домакините започнаха по-добре и това даде резултат още в 11-ата минута. Минте изведе Вийфер зад отбраната, след което десният бек добре центрира към Уелбек, който засече от въздуха, отбелязвайки шестия си гол в последните си пет мача в Премиър лийг.

Danny Welbeck can’t stop scoring! 🤩



He puts Brighton in front against Leeds and scores his sixth goal of the season 💪 pic.twitter.com/6Iz7yejYhq — Premier League (@premierleague) November 1, 2025

В 32-рата минута Уелбек можеше да се разпише отново, но топката премина на сантиметри от горния ляв ъгъл. До почивката и Минте пропусна добра ситуация за домакините. В добавеното време на първата част пък Лийдс имаше чудесна възможност да изравни, но Лонгстаф се забави и ударът му бе отклонен над вратата.

Брайтън продължи да играе по-добре и след почивката. След няколко пропуска домакините удвоиха в 63-тата минута Диего Гомес засече отблизо центриране по земя на Минте, което Аяри добре пропусна. Пет минути след това отново парагваецът бе точен, като този път засече от идентична позиция подаване на Рютер.

Следвай ни:

Снимки: Imago