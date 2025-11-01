Кристъл Палас удари намиращия се във форма Брентфорд, за да прекъсне негативната си серия

Кристъл Палас прекъсна серията си от три поредни мача без победа в Премиър лийг, след като надигра с 2:0 Брентфорд на “Селхърст Парк” в двубой от десетия кръг. Жан-Филип Матета (30') и автогол на Нейтън Колинс (51') донесоха успеха на "орлите" в това лондонско дерби.

Гласнер бе направил една промяна - Лерма замени Уортън. Брентфорд излезе със същия състав, който победи Ливърпул преди седмица.

“Орлите” нанесоха първи удар в 31-вата минута. Лерма отклони топката след центриране от фал на Пино, след което Матета прехвърли с глава Келъхър, вкарвайки хубав гол за 1:0. Малко след това Сар бе близо до това да удвои, след като овладя с гърди и стреля от воле, но топката премина на сантиметри встрани.

Jean-Philippe Mateta is FANTASTIQUE pic.twitter.com/09DPqTQeyj — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 1, 2025

В 51-вата минута авансът на Палас бе удвоен, след като след дълго изпълнен тъч топката рикошира в главата на Нейтън Колинс, който си отбеляза автогол. Минута след това удар на Сар срещна гредата.

С този успех Кристъл Палас се изкачи до седмото място във временното класиране на Висшата лига. Брентфорд е 13-и.

Снимки: Imago