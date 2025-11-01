Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Брентфорд
  Кристъл Палас удари намиращия се във форма Брентфорд, за да прекъсне негативната си серия

Кристъл Палас удари намиращия се във форма Брентфорд, за да прекъсне негативната си серия

  • 1 ное 2025 | 19:05
Кристъл Палас удари намиращия се във форма Брентфорд, за да прекъсне негативната си серия

Кристъл Палас прекъсна серията си от три поредни мача без победа в Премиър лийг, след като надигра с 2:0 Брентфорд на “Селхърст Парк” в двубой от десетия кръг. Жан-Филип Матета (30') и автогол на Нейтън Колинс (51') донесоха успеха на "орлите" в това лондонско дерби.

Гласнер бе направил една промяна - Лерма замени Уортън. Брентфорд излезе със същия състав, който победи Ливърпул преди седмица.

“Орлите” нанесоха първи удар в 31-вата минута. Лерма отклони топката след центриране от фал на Пино, след което Матета прехвърли с глава Келъхър, вкарвайки хубав гол за 1:0. Малко след това Сар бе близо до това да удвои, след като овладя с гърди и стреля от воле, но топката премина на сантиметри встрани.

В 51-вата минута авансът на Палас бе удвоен, след като след дълго изпълнен тъч топката рикошира в главата на Нейтън Колинс, който си отбеляза автогол. Минута след това удар на Сар срещна гредата.

С този успех Кристъл Палас се изкачи до седмото място във временното класиране на Висшата лига. Брентфорд е 13-и.

Снимки: Imago

