  1. Sportal.bg
  2. Майнц 05
  3. Майнц и Вердер си поделиха по едно полувреме

Майнц и Вердер си поделиха по едно полувреме

  • 1 ное 2025 | 19:05
Майнц и Вердер си поделиха по едно полувреме

Отборите на Майнц 05 и Вердер завършиха 1:1 в мач от 9-тия кръг на Бундеслигата. Двата отбора си размениха по едно полувреме и съответно и поделиха точките, като през първата част домакините бяха по-добрият отбор и поведоха, но второто полувреме бе за “бременските музиканти”, които в крайна сметка успяха да изравнят.

Така участникът в Лигата на конференциите Майнц все пак спря кошмарната серия от четири поредни загуби, но остава на предпоследната позиция, като само заради головата разлика изпреварват Хайденхайм. Верфер пък продължава с добрата си форма, като няма загуба в последните си четири двубоя и заема временното 8-о място.

Майнц бе по-добрият отбор през първата част, като можеше да поведе в 26-ата минута можеше да поведе, но ударът на Филип Мвене от границата на наказателното поле разтресе напречната греда на стража на бременци Мио Бакхаус. Домакините все пак излязоха напред десетина минути по-късно. Силван Видмер се озова в добра позиция и стреля, вратарят на Вердер успя със сетни усилия да избие, но Бенедикт Холербах реагира много нахочиво и намери швейцарския футболист, който при втория си опит не сгреши и заби топката в мрежата - 1:0 за Майнц.

През втората част Вердер се поактивизира. В 66-ата минута резервата Джъстин Нийнмах близо до изравнителното попадение, но от добра позиция стреля в аут. Четири минути преди края на редовното време обаче Йенс Стаге от гостите успя да изравни, след като засече с красив удар от въздуха топката и не остави шансове на Робин Центнер - 1:1.

Снимки: Imago

