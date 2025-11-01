Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Министър Пешев откри турнира "Замората"

Министър Пешев откри турнира "Замората"

  • 1 ное 2025 | 17:52
  • 283
  • 0
Министър Пешев откри турнира "Замората"

Турнирът „Замората“ е сред емблематичните събития в българското плуване. Почти три десетилетия той събира най-младите таланти и им дава поле за изява. Благодаря на Петър Стойчев и ПК „Левски“ за усилията, които полагат в популяризирането на плуването сред децата и реализирането на надпреварата. С тези думи министърът на младежта и спорта Иван Пешев откри турнирът „Замората“, който се организира в памет на големия състезател и треньор Стефан Попов.

“Уверявам ви, че ММС е верен ваш партньор в мисията ви и ще продължи да ви подкрепя. Пожелавам ви успех, нови цели за постигане и силен спортен дух”, подчерта Пешев.

В 27-ото издание на турнира участват над 550 деца, представители на 43 лицензирани плувни клубове, като 5 от тях са чуждестранни.

Турнирът в памет на Стефан Попов-Замората се провежда от 1998 г. и събира най-добрите млади състезатели. Състезанието се организира от ПК „Левски“ с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

WADA опроверга медиен гигант, че издирва лица, разобличили китайския допинг скандал

WADA опроверга медиен гигант, че издирва лица, разобличили китайския допинг скандал

  • 30 окт 2025 | 12:18
  • 395
  • 0
Плувкиня получи петгодишно наказание заради отказ от тест за полова принадлежност

Плувкиня получи петгодишно наказание заради отказ от тест за полова принадлежност

  • 30 окт 2025 | 11:52
  • 30549
  • 26
World Aquatics подкрепи руснаците за участие на Европейското първенство

World Aquatics подкрепи руснаците за участие на Европейското първенство

  • 30 окт 2025 | 11:41
  • 530
  • 2
Над 500 деца ще участват в най-старото състезание по плуване у нас

Над 500 деца ще участват в най-старото състезание по плуване у нас

  • 30 окт 2025 | 11:08
  • 591
  • 1
5 световни рекорда бяха поставени на Световната купа в 25-метров басейн в Торонто

5 световни рекорда бяха поставени на Световната купа в 25-метров басейн в Торонто

  • 26 окт 2025 | 11:46
  • 713
  • 5
Силвия Рашкова постави 5 рекорда на Световното по свободно гмуркане

Силвия Рашкова постави 5 рекорда на Световното по свободно гмуркане

  • 25 окт 2025 | 14:01
  • 2981
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 86834
  • 224
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 33771
  • 56
Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 3128
  • 11
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 16429
  • 54
Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 4350
  • 2
Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

  • 1 ное 2025 | 17:00
  • 3843
  • 28