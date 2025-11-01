Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Удар за Милуоки Бъкс: Кевин Портър е аут за месец

Удар за Милуоки Бъкс: Кевин Портър е аут за месец

  • 1 ное 2025 | 17:35
Милуоки Бъкс ще бъдат без Кевин Портър-младши за около четири седмици, тъй като играчът ще претърпи операция на коляното.

Гардът, който се контузи в откриващия мач на сезона за Бъкс, не е играл отново оттогава.

Завръщането му на терена ще се забави още повече, както официално потвърдиха "Елените".

Медицинските изследвания са показали, че Портър е получил контузия на менискуса на дясното коляно по време на тренировка за възстановяването си.

Следователно, "Елените" ще бъдат лишени от услугите му през следващия месец, като ходът на възстановяването му ще определи точния момент на завръщането му в игра.

Снимки: Gettyimages

