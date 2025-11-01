Анахайм подчини Детройт след 4 точки на Лео Карлсон

Анахайм Дъкс спечели по категоричен начин с 5:2 домакинството си на Детройт Ред Уингс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) след общо 4 точки на Лео Карлсон.

Шведският център беше замесен в четири от петте попадения на „патетата“, след като се разписа веднъж и се отчете с още три асистенции. Той пададе и за двата гола на Трой Тери, дошли в първия и третия период, както и за попадението на Крис Кайдър в рамките на финалните 20 минути.

🚨 Terry 🚨



He goes top corner shorthanded to start the scoring! #FlyTogether pic.twitter.com/v5P9eL13Cb — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) November 1, 2025

Първият гол на Тери, с който беше открит и резултатът 4:53 след началото на двубоя падна при числено предимство за Детройт, след което гостите изравниха благодарение на Лукас Реймонд преди Карлсон отново да изведе „патетата“ напред преди първата почивка. Във втория период двата отбора си размениха по едно попадение, след като Мейсън МакТарвиш беше точен за домакините, а Алекс ДеБринкат се разписа за Детройт при игра с човек повече на леда.

🚨 Leo 🚨



Great feed from Terry and we're back in the lead! #FlyTogether pic.twitter.com/FbbHrxdUCl — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) November 1, 2025

Двете безответни попадения на Анахайм в последната третина обаче решиха двубоя в полза на домакините. Първи Крайдър се разписа при числено предимство, а Тери оформи крайния резултат с гол на празна врата 2:32 преди сирената.

Ben Afquack says "At least we're not Detroit...We're not Detroit!" #FlyTogether pic.twitter.com/6ilAStGbvu — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) November 1, 2025

По този начин Анахайм се върна в челната тройка на класирането в Тихоокеанската дивизия, където „патетата“ заемат третата позиция с 13 точки от 10 мача и изостават с два пункта от лидера Вегас Голдън Найтс, който е с мач повече. Детройт пък запазва втората си позиция в Атлантическата дивизия с 16 точки от 12 мача. „Червените криле“ имат равен актив с лидера Монреал Канейдиънс, който обаче е с мач по-малко.

Сезонът за Анахайм предължава с още едно домакинствто на отбор от Източната конфереция, този път Ню Джърси Девилс, а двубоят е предвиден за понеделник от 3:00 часа сутринта българско време. По същото време Детрой ще се изправи срещу Сан Хосе Шаркс в поредното си гостуване на западното крайбрежие.

Снимки: Imago