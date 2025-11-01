Колорадо подчини Вегас в битката на лидерите на Запад

Отборът на Колорадо Аваланш се наложи с 4:2 при гостуването си на Вегас Голдън Найтс в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), която противопостави един срещу друг лидерите в двете дивизии на Западната конференция.

С основен принос за успеха на „лавините“ в Града на греха беше Мартин Некаш (на водещата снимка), който откри резултат още в 41-та секунда на срещата, а след това добави две асистенции за попаденията на Брент Бърнс и Кейл Макар в третия период. Точен за гостите беше и Брок Нелсън, който се разписа в рамките на вторите 20 минути.

За Вегас с по едно попадение се отчетоха Томаш Хертъл и Мич Марнър, като техните попадения паднаха в последната третиа. Голаът на Хертъл падна при числено предимство за „златните рицари“, а този на Макар, който оформи крайното 4:2, дойде на празна врата 1:18 преди сирената.

Come on Marty, let's go party 🕺 pic.twitter.com/YJ3yBOkyKC — Colorado Avalanche (@Avalanche) November 1, 2025

С победата си Колорадо затвърди лидерската си позиция в Централната дивизия, в която „лавините“ водят с 18 точки от 12 двубоя и имат аванс от два пункта пред Уинипег Джетс и Юта Мамът, които обаче са и с по мач по-малко. А въпреки загубата си Вегас остава лидер в Тихоокеанската дивизия с 15 точки от 11 двубоя и преднина от един пункт пред Лос Анджелис Кингс, който е с мач повече.

В следващия си двубой Колорадо гостува на Сан Хосе Шаркс, а срещата ще се изиграе днес от 22:00 часа българско време. За Вегас пък предстои ново домакинство, този път на Детройт Ред Уингс, а двубоят е предвиден за сряда (5 ноември) от 5:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages