Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Колорадо подчини Вегас в битката на лидерите на Запад

Колорадо подчини Вегас в битката на лидерите на Запад

  • 1 ное 2025 | 09:29
  • 332
  • 0
Колорадо подчини Вегас в битката на лидерите на Запад

Отборът на Колорадо Аваланш се наложи с 4:2 при гостуването си на Вегас Голдън Найтс в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), която противопостави един срещу друг лидерите в двете дивизии на Западната конференция.

С основен принос за успеха на „лавините“ в Града на греха беше Мартин Некаш (на водещата снимка), който откри резултат още в 41-та секунда на срещата, а след това добави две асистенции за попаденията на Брент Бърнс и Кейл Макар в третия период. Точен за гостите беше и Брок Нелсън, който се разписа в рамките на вторите 20 минути.

За Вегас с по едно попадение се отчетоха Томаш Хертъл и Мич Марнър, като техните попадения паднаха в последната третиа. Голаът на Хертъл падна при числено предимство за „златните рицари“, а този на Макар, който оформи крайното 4:2, дойде на празна врата 1:18 преди сирената.

С победата си Колорадо затвърди лидерската си позиция в Централната дивизия, в която „лавините“ водят с 18 точки от 12 двубоя и имат аванс от два пункта пред Уинипег Джетс и Юта Мамът, които обаче са и с по мач по-малко. А въпреки загубата си Вегас остава лидер в Тихоокеанската дивизия с 15 точки от 11 двубоя и преднина от един пункт пред Лос Анджелис Кингс, който е с мач повече.

В следващия си двубой Колорадо гостува на Сан Хосе Шаркс, а срещата ще се изиграе днес от 22:00 часа българско време. За Вегас пък предстои ново домакинство, този път на Детройт Ред Уингс, а двубоят е предвиден за сряда (5 ноември) от 5:00 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 1 ное 2025 | 08:01
  • 256
  • 0
КАС анулира забраната за участието на руснаците в състезанията с шейни

КАС анулира забраната за участието на руснаците в състезанията с шейни

  • 31 окт 2025 | 21:00
  • 640
  • 0
Шест медала за българските момичета на Световното по приобщаващо фигурно пързаляне

Шест медала за българските момичета на Световното по приобщаващо фигурно пързаляне

  • 31 окт 2025 | 15:55
  • 556
  • 0
Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

  • 31 окт 2025 | 15:07
  • 344
  • 0
ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

  • 31 окт 2025 | 15:02
  • 588
  • 0
Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

  • 31 окт 2025 | 10:53
  • 476
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 2078
  • 18
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 1375
  • 1
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 2138
  • 5
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 17729
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 9528
  • 13
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 24169
  • 39